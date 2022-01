Covid: Sant'Egidio, grazie a sostegno prezioso Regione Lazio su acquisti vaccini prr Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità di Sant’Egidio "ringrazia la Regione Lazio per il prezioso contributo a favore della vaccinazione in Africa, annunciato oggi dal presidente Nicola Zingaretti, dopo essere stato ricevuto in udienza da Papa Francesco. La donazione permetterà alla Comunità di incrementare ulteriormente la campagna che sta portando avanti nel continente per la protezione delle popolazioni dalla pandemia da Covid-19 e che, nell’ultimo mese, si è sviluppata attraverso 'coopforafrica' insieme all’Unhcr, a Medici Senza Frontiere e alle cooperative dei consumatori". Si legge in una nota della Comunità Sant’Egidio. (segue) (Com)