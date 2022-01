Covid: Sant'Egidio, grazie a sostegno prezioso Regione Lazio su acquisti vaccini prr Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da questa pandemia si esce solo insieme – commenta il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo - perché il virus non conosce confini e continuerà a rappresentare una minaccia finché i vaccini non saranno disponibili per tutti. È una misura fondamentale di equità e di diritto universale alla salute da attuare con urgenza”. Dall’inizio della pandemia, Sant’Egidio ha messo a disposizione della vaccinazione in Africa le capacità del programma Dream - che dal 2002 garantisce diagnostica e assistenza sanitaria gratuita a mezzo milione di malati di Aids, in 10 Paesi africani – avviando la somministrazione nei suoi centri e moltiplicando il suo impegno negli ultimi mesi a causa della diffusione della variante Omicron, partita dall’Africa australe. (Com)