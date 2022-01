Isole minori: Mazzetti (FI), deroga per servizi essenziali anche a cittadini non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e consigliere politico del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, afferma: "Gli scarsi collegamenti e il cronico isolamento insieme all'introduzione del super green pass avrebbero potuto tagliare fuori una parte di cittadini delle isole minori che hanno scelto di non vaccinarsi o che, per le già citate problematiche, non hanno potuto ancora. Ricordiamo, infatti - si legge in una nota - che gli ospedali o i presidi sanitari sono quasi tutti sul continente. Stanti le regole attuali, senza il vaccino non potrebbero prendere un traghetto, unico mezzo, né per un esame o intervento e nemmeno per una prima dose. Molti sindaci delle isole minori, a cominciare da Sergio Ortelli del Giglio, avevano rilevato il problema e, grazie al ministro Gelmini che su mia sollecitazione e con l'appoggio del ministro Giovannini abbiamo deciso di trovare un rimedio. Come Forza Italia la nostra posizione sul vaccino e sulle certificazioni è limpida, cionondimeno non possiamo non riscontrare in questo caso una grave menomazione dei diritti e per questo abbiamo chiesto e ottenuto l'equiparazione dei cittadini delle isole, seppur non vaccinati, non sempre perché No vax, ma per altre problematiche come donne in gravidanza o studenti che devono frequentare scuole di diverso livello o agli altri che non vogliono o non hanno ancora ricevuto il vaccino". L'esponente di FI conclude: "Abbiamo quindi ottenuto una deroga tramite ordinanza del ministro Speranza per i servizi essenziali come scuola e sanità, dunque una completa e giusta equiparazione". (Com)