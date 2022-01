Kazakhstan: distributori di carburante parzialmente riattivati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stazioni di rifornimento di gas di petrolio liquefatto (Gpl) delle compagnie Qazaq Oil e KazMunayGas sono state parzialmente riattivate in Kazakhstan dopo i disordini degli ultimi giorni. Lo ha annunciato in un comunicato la Qazaq Oil, secondo cui la completa riattivazione dovrebbe avvenire nel prossimo futuro. "Nell'attuale situazione, le reti di stazioni di gas di Qazaq Oil e KazMunayGas stanno assumendo tutte le misure possibili per garantire le forniture alla popolazione. Abbiamo già ripristinato parzialmente il lavoro delle stazioni nelle regioni più difficili del Paese, e speriamo di essere in grado di assicurare piena operatività all'intera rete nel prossimo futuro", si legge nel comunicato. (segue) (Res)