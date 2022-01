Difesa: Yemen, milizie Houthi attaccano infrastrutture di comunicazione in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare a guida saudita in Yemen ha dichiarato oggi che i ribelli sciiti Houthi hanno “deliberatamente preso di mira le infrastrutture di comunicazione civili” nel sud nell'Arabia Saudita. Secondo l’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, che ha sede a Dubai ed è di proprietà saudita, è la terza volta che i miliziani sostenuti dall’Iran cercano di danneggiare le comunicazioni civili con droni carichi di esplosivo. Gli attacchi giungono in coincidenza con i raid aerei della Coalizione “che negli ultimi giorni ingenti enormi perdite alla milizia a Marib, nello Yemen centrale, e a Shabwa”. Marib è l’ultima roccaforte delle forze del governo riconosciuto dalla Comunità internazionale nel nord dello Yemen. Secondo le organizzazioni non governative internazionali, circa un milione di rifugiati - in gran parte oppositori degli Houthi con le loro famiglie - si trova nei campi profughi sotto la protezione governativa a Marib. Se la città dovesse cadere, le conseguenze sul piano umanitario potrebbero essere catastrofiche. La coalizione ha affermato che all’alba di oggi le sue forze hanno effettuato diversi raid che hanno distrutto sei siti di deposito e lancio di droni Houthi nella località yemenita di Hajja, nel nord-ovest del Paese devastato dalla guerra.(Res)