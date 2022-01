Vaticano: avvicendamento alla guida dell'arcidiocesi di Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Catania presentata da monsignor Salvatore Gristina. Al suo posto il Papa ha nominato monsignor Luigi Renna, trasferendolo dalla sede vescovile di Cerignola-Ascoli Satriano. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Monsignor Luigi Renna è nato il 23 gennaio 1966 a Corato, in provincia di Bari ed arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Ha compiuto gli studi per la formazione al sacerdozio ministeriale presso il Pontificio seminario regionale pugliese Pio XI di Molfetta. Ha conseguito la Licenza in teologia morale presso la Pontificia università Gregoriana e il dottorato presso la pontificia università Lateranense. È stato ordinato sacerdote il 7 settembre 1991, per la diocesi di Andria. Il 1° ottobre 2015 è stato nominato vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 gennaio 2016. Dal 2018 è Segretario della Conferenza episcopale pugliese. (Civ)