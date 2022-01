Covid: Iss, nelle ultime due settimane forte aumento casi tra operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dell’inizio della somministrazione delle dosi booster, si era osservata una diminuzione della percentuale dei casi tra operatori sanitari, ma nelle ultime due settimane si è registrato un forte aumento del numero di casi segnalati tra gli operatori sanitari (9.759 contro 3.436 della settimana precedente), e la percentuale di casi sul totale dei casi riportati risulta in aumento dall'1,8 per cento della settimana precedente al 2,1 per cento". E' quanto emerge dall'aggiornamento nazionale sull'epidemia Covid-19 a cura dell'Istituto superiore di sanità (Iss). (Rin)