Covid: Iss, ricoveri in terapia intensiva pari a 23,1 ogni 100 mila per i non vaccinati

- I ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 sono pari a 23,1 ogni 100 mila per i non vaccinati. E' quanto si legge nell'aggiornamento nazionale sull'epidemia Covid-19 a cura dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Il tasso di ricovero sempre in terapia intensiva - continua il documento - è pari a 1,5 ogni 100 mila per vaccinati da oltre 120 giorni, a 1 ogni 100 mila per vaccinati da meno di 120 giorni e a 0,9 ogni 100 mila per vaccinati booster. "Calcolando il tasso di ospedalizzazione (nella fascia 80+) nel periodo 19/11/2021 - 19/12/2021 per i non vaccinati (712,7 ricoveri per 100.000) si evidenzia come questo sia circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (80,7 ricoveri per 100.000) e circa quarantadue volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (17,0 ricoveri per 100.000). Nello stesso periodo - prosegue il testo - (nella fascia 80+) il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (38,5 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) è circa tredici volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro 120 giorni (2,9 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) e circa quarantotto volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (0,8 ricoveri in terapia intensiva per 100.000)". (Rin)