Imprese: Spagna, Acs punta a neutralità climatica entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs si è posta l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nel 2045, riducendo le emissioni dal 15 al 30 per cento nel 2025 e dal 35 al 60 per cento nel 2030 rispetto ai livelli del 2019. In questa transizione, la società ha imposto che il 45 per cento delle sue vendite di infrastrutture corrispondano a progetti con certificazione sostenibile entro tre o quattro anni, l'80 per cento dei rifiuti deve essere riciclato o riutilizzato, e almeno il 75 per cento dei fornitori deve uniformarsi al suo codice di condotta. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la nuova politica di Acs cerca anche il riconoscimento degli analisti negli indici di sostenibilità con una forte influenza sull'accesso al capitale, oltre ad attirare nuovi investitori e fidelizzare quelli già presenti nel capitale. Operando in 35 paesi, l'azienda guidata da Florentino Perez si è impegnata a fare in modo che ad ogni progetto lavori almeno il 90 per cento di manodopera locale ed il 75 per cento di fornitori della zona. In termini di uguaglianza di genere, entro il 2025 l'obiettivo di Acs è quello di aumentare la presenza delle donne nelle posizioni dirigenziali del 25 per cento rispetto al 2019. L'azienda spagnola conta attualmente su una forza lavoro di 125 mila dipendenti, 90 mila fornitori, 68 mila azionisti e vanta progetti per un valore di 66 miliardi di euro. (Spm)