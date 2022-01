Medio Oriente: l'Arabia Saudita indaga sulla situazione di oltre un milione di lavoratori egiziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità saudite hanno concluso le indagini sulla situazione di oltre un milione di lavoratori egiziani nella capitale, Riad, scoprendo diverse violazioni. Lo rende noto il ministero del Lavoro egiziano in un comunicato. Il Comitato per l'alloggio dei lavoratori stranieri nella regione di Riad ha verificato le condizioni abitative di 1.037.237 lavoratori egiziani, dal 23 aprile 2021 al 4 gennaio 2022, visitando 22.000 siti. Il Comitato saudita ha riscontrato tre problemi principali rappresentati dal mancato ottenimento del permessi di lavoro, dalla mancanza di spazio sufficiente nelle abitazioni visitate e dalla mancanza dei requisiti minimi per quanto attiene ai servizi igienico-sanitari. Le autorità saudite, che hanno iniziato negli ultimi anni a espellere i lavoratori stranieri senza licenza, non hanno annunciato quali misure intendono adottare nei confronto di questi lavoratori egiziani nel prossimo periodo. (Cae)