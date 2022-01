FI: ufficio stampa Camera, contro Rotondi invocato metodo br, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa del gruppo di Forza Italia a Montecitorio sottolinea che "la possibilità della candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza delle Repubblica ha scatenato un dibattito che - specialmente da parte di alcuni - è scaduto di livello, assumendo addirittura toni terroristici gravissimi e inaccettabili, sui quali chiediamo peraltro attenzione massima da parte della magistratura e delle autorità competenti. Tutto questo danneggia la democrazia e dimostra l'inconsistenza culturale ed etica di certe tesi preconcette e ideologiche che nulla hanno a vedere con la 'politica'. E non ci riferiamo solo alle campagne di diffamazione che alcuni conducono contro il leader di Forza Italia - si legge in una nota -, ma soprattutto a quelle che sono da attribuire alle 'truppe' ben organizzate sui social, che con metodica regolarità cercano maldestramente di dare addosso a Forza Italia e ai suoi parlamentari. Tra queste, l'ultima in ordine di tempo, è l'invocazione del 'metodo brigate rosse' contro il nostro vicepresidente Gianfranco Rotondi, al quale va la solidarietà dell'intero gruppo parlamentare azzurro. Un gioco fuorilegge che mina la democrazia, evoca drammi del passato e rende responsabili morali tutti coloro che non prendono le distanze - pubblicamente - da certe logiche e comportamenti". (Com)