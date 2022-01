Ucraina: capo staff presidente, rappresentanti Francia e Germania presto a Kiev per colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di politica estera del cancelliere tedesco, Jens Ploetner, e il consigliere diplomatico del presidente francese, Emmanuel Bonne, saranno a Kiev la prossima settimana. Lo ha reso noto Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo convenuto di continuare a coordinare le nostre azioni nel contesto attuale. I miei colleghi di Francia e Germania verranno a Kiev la prossima settimana”, ha scritto Yermak in un messaggio su Facebook. Yermak ha comunicato di aver parlato anche con la sottosegretaria di Stato Usa per gli Affari europei ed euroasiatici, Karen Donfried, a proposito della sicurezza al confine orientale dell’Ucraina. I consiglieri, i cui leader stanno negoziando un processo di pace in Ucraina orientale assieme alla Russia nel Formato Normandia, sono stati giovedì a Mosca per un incontro con il vicecapo dell’amministrazione presidenziale russa, Dmitry Kozak. (Rum)