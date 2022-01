Roma: tenta il suicidio ma è positivo al Covid, resta 24 ore in ambulanza prima del ricovero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lunga attesa in compagnia degli operatori dell’ambulanza che, per loro fortuna, erano insieme ad un paziente tranquillo e che volontariamente si è sottoposto al colloquio con lo psichiatra direttamente nel mezzo di emergenza. Casi del genere che riguardano pazienti psichiatrici, davanti ad altri ospedali della Capitale, sembrano essere più frequenti di quanto si pensi dato che tra gli operatori del 118 ci sarebbe malumore, in particolare tra quelli che hanno dovuto assistere in ambulanza pazienti psichiatrici in codice rosso, e con atteggiamenti tutt’altro che amichevoli. (Rer)