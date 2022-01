Ex Ilva: M5s, governo faccia dietrofront, destinazione fondi resti inalterata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per la Transizione ecologica del Movimento cinque stelle "chiede che il governo si ravvedi e elimini l'articolo 21 dal decreto legge Milleproroghe. Nell'articolo si prevede il trasferimento delle risorse destinate alle bonifiche dei territori attigui all'acciaieria alle Acciaierie per opere interne di decarbonizzazione. Questa proposta creerebbe l'ennesimo danno al territorio e ai cittadini di Taranto. I 575 milioni di euro devono continuare a essere utilizzati per la bonifica dei siti già individuati e di cui si sta provvedendo già alla caratterizzazione". Gli esponenti del M5s aggiungono in una nota: "Tali somme sono state destinate a Taranto dall'Europa, per lo scopo preciso di tutelare e ripristinare la resilienza dei territori limitrofi l'acciaieria e ridare una qualità di vita migliore ai cittadini. Il Movimento cinque stelle ha predisposto un emendamento soppressivo dell'articolo 21 in sede di conversione del Milleproroghe, per lasciare inalterata la destinazione originale dei fondi, anche per poter reimpiegare le diverse unità lavorative ancora in essere all'interno dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, nelle stesse attività di bonifica". (Com)