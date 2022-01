Energia: M5s, urge scostamento, non barzellette Salvini su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tante imprese sono "in difficoltà per il caro energia e rischiano di fermarsi. Troppe famiglie vedono arrivare bollette da capogiro. E poi ci sono gli Enti locali, che rischiano di far saltare i propri bilanci per far fronte agli aggravi. Draghi in questo anno di governo ha beneficiato e non poco degli scostamenti di bilancio fatti dal suo predecessore Giuseppe Conte, ora però è il caso che abbandoni il rigorismo finanziario e ne appronti uno per mettere a punto dei 'ristori energetici', da affiancare a quelli canonici per pmi e lavoratori sottoposti a restrizioni". Lo affermano i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Industria, Commercio e Turismo di palazzo Madama Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "Tutto il resto del dibattito sull'energia è pura barzelletta demagogica - continuano i parlamentari in una nota -, a partire dal Salvini 'ultrà' del nucleare, purtroppo spalleggiato spesso dal ministro della Transizione ecologica, Cingolani. Se guardiamo al futuro prossimo, per noi esso dev'essere all'insegna delle rinnovabili e non delle fonti dispendiose e pericolose del secolo passato. Col superbonus al 110 per cento e con le comunità energetiche, grazie al M5s il nostro Paese la via da percorrere la ha già tracciata, per questo abbiamo dato battaglia nell'ottica del farsesco inserimento del nucleare nella tassonomia Ue. Se guardiamo all'oggi, riteniamo che l'unico modo per affrontare la tempesta energetica sia quello di mettere sul piatto sostegni adeguati, altrimenti finiamo solo per parlarci addosso, senza risolvere i problemi della gente. La demagogia energetica la lasciamo a Salvini - concludono gli esponenti pentastellati -, ma dal governo ci aspettiamo un approccio più pragmatico". (Com)