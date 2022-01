Covid: E. Savino (FI), trovare soluzione condivisa su stadi e campionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, "occorre che le istituzioni politiche e sportive trovino una soluzione condivisa sugli stadi e sulla prosecuzione regolare dei campionati. Se da un lato la diffusione della pandemia necessita l'adozione di misure restrittive straordinarie, da parte delle autorità politiche e sanitarie preposte - continua la parlamentare in una nota -, non si possono ignorare però né gli interessi e le aspettative dei tifosi, degli atleti e delle società. Così come non possono essere le Asl a decidere la formazione delle squadre e il calendario delle partite. Arrivare ad un punto di equilibrio non sarà facile, ma lo sport, oltre ad essere una passione, vuol dire anche lavoro ed economia, specie per il calcio. Pertanto le esigenze sanitarie, sociali ed economiche devono potersi conciliare". (Com)