- Questa mattina il Santo Padre ha ricevuto in udienza Mahmoud Talaat, ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali. Lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. Mahmoud Talaat è sposato e ha due figli. Ha ottenuto una laurea in Economia presso l'American University del Cairo. (Civ)