Serbia: annunciate nuove proteste contro compagnia Rio Tinto

- L’Associazione delle organizzazioni ambientaliste della Serbia ha annunciato nuovi blocchi stradali oggi in protesta contro il possibile investimento del gruppo minerario Rio Tinto nell'area della valle di Jadar. Assembramenti di manifestanti avranno luogo a partire dalle 13:00 (ora locale) in diversi luoghi del Paese. Secondo quanto ha ricordato l’agenzia di stampa “Fonet”, a fine dicembre i detrattori del progetto hanno dato un ultimatum al governo di Belgrado, per il quale l’esecutivo avrebbe dovuto presentare tutti i documenti firmati assieme a Rio Tinto e alla sua sussidiaria in Serbia entro ieri. “La scadenza è passata. I cittadini hanno il diritto di sapere che cosa i loro rappresentanti hanno firmato e promesso in nome loro”, hanno affermato gli ambientalisti. I blocchi stradali dovrebbero coinvolgere, oltre alla capitale Belgrado, anche Vrbas, Kula, Topola, Loznica, Preljina e altre località. (Seb)