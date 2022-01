Libia: esclusiva “Nova”, piratato il sito web dell’Alta commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito internet dell’Alta commissione elettorale della Libia (Hnec) è stato piratato ieri pomeriggio. Lo ha confermato oggi Abdel Hakim Al Shaab, membro del consiglio di amministrazione della Hnec, in una dichiarazione ad “Agenzia Nova”. Ieri, infatti, nella sezione “Notizie” del sito web della Commissione era apparso uno strano comunicato stampa sulle cause di forza maggiore che avevano portato al rinvio del primo turno delle elezioni presidenziali previste il 24 dicembre. La falsa nota, poi rimossa dagli amministratori, accusava un non meglio precisato “candidato presidenziale con cittadinanza straniera” di aver minacciato i membri della Hnec con mezzi militari. “Quella dichiarazione è completamente falsa. Il sito web della Commissione è stato hackerato. Stiamo lavorando per risolvere il problema e stiamo facendo del nostro meglio affinché questi episodi non si ripetano più”, ha detto Al Shaab. Non è la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo. In almeno altre due occasioni, infatti, la pagina Facebook della Commissione aveva pubblicato dei post controversi: in entrambi i casi i contenuti erano stati smentiti e rimossi. “Assicuriamo che la violazione ha riguardato solo il sito web delle notizie. I dati dei cittadini sono posti sotto stretta protezione non possono essere piratati”, ha concluso Al Shaab. (Lit)