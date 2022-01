Serbia: presidente Parlamento, caso Djokovic avrà conseguenze su relazioni con Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto al tennista Novak Djokovic avrà conseguenze sulle relazioni tra Serbia e Australia. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, come riferito dall’agenzia di stampa “Fonet”. Dacic ha detto che è difficile che Canberra accolga gli argomenti di Belgrado nel caso che ha coinvolto il tennista. Per il presidente del Parlamento si tratta di un caso di “politicizzazione” in quanto “centinaia di persone hanno ottenuto esenzioni varie”. Le relazioni bilaterali tra i due Paesi “non sono molto evolute” a causa della distanza. L’Australia è un Paese che “si considera estremamente speciale” e “quando abbiamo chiesto a proposito dell’annullamento del visto, ci è stato replicato che anche la regina del Regno Unito deve avere un visto per entrare nel Paese”, ha proseguito Dacic. “Novak non ha nessuna colpa” perché è arrivato in Australia “dopo la loro approvazione a farlo”. Il comportamento delle autorità australiane è “vergognoso”, ha affermato il presidente del Parlamento serbo. (segue) (Seb)