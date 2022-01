© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà dopodomani, lunedì 10 gennaio, una conferenza stampa per illustrare le ultime misure adottate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19, a cominciare dall'obbligo vaccinale per gli over 50. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi che confermano le indiscrezioni riportate oggi sulla stampa quotidiana. (Rin)