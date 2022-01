Roma: aggressioni nelle zone della movida, due denunciati tra Trastevere e Ponte Milvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte movimentata a Trastevere e a Ponte Milvio, zone della movida romana. Un 49enne romano, sotto effetto di alcol, ha lanciato un monopattino elettrico su una moto parcheggiata a piazza Trilussa, nel quartiere Trastevere, davanti agli occhi increduli del proprietario. L'uomo è stato poi raggiunto da quest'ultimo e da altre persone. Si è dunque creato un parapiglia nel quale sono intervenuti con non poca fatica i carabinieri di Trastevere che hanno bloccato il 49enne. L'uomo è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. Complice l'alcol, problemi anche a Ponte Milvio, a pochi passi dallo stadio Olimpico, dove un 22enne, ubriaco, ha inveito e aggredito un carabiniere impegnato in un’attività di controllo. L'uomo è stato bloccato e sarà denunciato. (Rer)