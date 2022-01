Mafia: Papatheu (FI), grande soddisfazione per assoluzione Lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo grande soddisfazione per l’assoluzione di Raffaele Lombardo, da parte della Corte di Appello di Catania, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché il fatto non sussiste e da quella di corruzione elettorale per non avere commesso il fatto. Un verdetto che finalmente ristabilisce la verità”. E’ quanto dichiara, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “Una vera e propria odissea giudiziaria, quella di Lombardo, durata ben 12 anni - continua la parlamentare di FI -. Sentenze di questo genere, sia pure positive, non sempre significano il lieto fine. Ci sono, infatti, risvolti pesanti in termini familiari, umani, psicologici, relazionali, sociali, politici e di tutto ciò nessuno ne pagherà il prezzo. Sono quelle che io chiamo le cinquanta sfumature di giustizia in Italia. E questa è la breve storia triste”. (Com)