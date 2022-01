Imprese: Mise, 30 milioni di contributi per industria conciaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di contributi a fondo perduto per 30 milioni di euro in favore dell'industria conciaria. E' quanto si legge in una nota del Mise. "L'industria conciaria italiana, con le sue imprese distribuite nei vari distretti produttivi, è un importante settore per le produzioni del made in Italy, dalle calzature all'arredamento, ma anche nell'ambito dell'automotive", dichiara il ministro Giorgetti. "Il Mise - aggiunge - sostiene con contributi a fondo perduto il settore per supportare la ripartenza di questa filiera che, dopo le sofferenze dell'emergenza Covid, ha visto nel 2021 i primi segnali di ripresa ma che adesso deve fronteggiare anche il fenomeno dell'aumento dei prezzi delle materie prime, sul quale il governo è impegnato a trovare soluzioni che siano funzionali a ridurne l'impatto". La misura è destinata alle imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale che presentano, singolarmente o in modalità integrata di filiera, progetti d'investimento in grado di accrescere la competitività attraverso l'introduzione di processi produttivi digitali e innovazioni di prodotto. (segue) (Com)