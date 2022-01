Imprese: Mise, 30 milioni di contributi per industria conciaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ammissibili alle agevolazioni - continua la nota - le spese complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori 200 mila euro, che includono anche attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, nonché garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti. La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece a 500 mila euro per progetti integrati di distretto che presentano determinate caratteristiche. Il decreto, firmato anche dal ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno invece definiti i termini e le modalità per richiedere il contributo a Invitalia, che gestirà la misura per conto del Mise. (Com)