Covid: Mur, obbligo vaccinale per personale università e Afam dal 1° febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale è esteso al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Lo prevede l'articolo 2 del decreto legge numero 1 del 7 gennaio 2022, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", pubblicato in Gazzetta ufficiale. Lo si legge in una nota del ministero dell'Università e della Ricerca (Mur). E' previsto, inoltre, che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni Afam ad assicurare il rispetto dell'obbligo. L'inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell'attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro. Per gli studenti, invece - continua la nota - rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l'obbligo di possedere ed esibire il green pass che attesti o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore. Gli obblighi non si applicano alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale. (segue) (Com)