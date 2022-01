Pd: Furfaro responsabile rapporti con movimenti a associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale Enrico Letta, "che ringrazio per la fiducia, mi ha conferito l'incarico di responsabile dei rapporti con i movimenti e le associazioni. Abbiamo bisogno di affrontare le sfide della contemporaneità aprendosi alla società. Di guardare, ascoltare e recepire con umiltà e curiosità ciò che le persone vivono e combattono ogni giorno in prima persona". Lo afferma, su Facebook, Marco Furfaro, della direzione nazionale del Pd, che aggiunge: "La sfida sarà connettersi a quelle giovani generazioni che hanno posto con forza il tema del cambiamento climatico, della lotta al razzismo, dei diritti civili, della redistribuzione delle risorse. Ma non solo. Là fuori, oltre il ceto politico, c'è tanto di buono da far interagire attraverso le Agorà con la grande comunità del Partito democratico, per renderla ancora più viva, aperta e curiosa". (Rin)