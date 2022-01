Kazakhstan: ministero Esteri Russia, Osce non fa nulla contro attacchi a giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro gli attacchi ai giornalisti durante le proteste in Kazakhstan si registra una mancanza di reazioni da parte delle organizzazioni internazionali. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova. “C’è una situazione lampante di violazione dei diritti dei giornalisti” e “dove sta la reazione delle istituzioni internazionali per i diritti umani? Dov’è la valutazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), soprattutto dei suoi rappresentanti per la libertà dei media?”, ha chiesto la portavoce. (Rum)