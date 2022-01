Carige: Bagnai (Lega), subito convocazione Fitd per accertare trasparenza procedura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vicende relative "alla cessione di Carige da parte del Fitd sollevano interrogativi cui va data risposta". Lo dichiara il responsabile Economia della Lega, senatore Alberto Bagnai. "Da un lato - continua in una nota - va accertato che le parti interessate all'acquisto abbiano potuto formulare le loro offerte a parità di condizioni, cioè beneficiando dello stesso quadro normativo di riferimento, e laddove non sia così occorre ristabilire prontamente un level playing field. Il riferimento è ovviamente alla normativa sulle Imposte differite attive (Dta), di cui uno dei potenziali acquirenti non ha potuto tener conto nel formulare la sua offerta, in quanto all'epoca non era noto se questa normativa sarebbe stata o meno rinnovata in legge di Bilancio, come poi è stato. Ciò stabilisce una inammissibile condizione di maggior favore a vantaggio di chiunque abbia presentato offerte successivamente alla definizione della legge di bilancio". Il parlamentare aggiunge: "Dall'altro, occorre interrogarsi sul senso strategico della norma sulle Dta. Se quanto riferiscono le fonti di stampa è corretto, assisteremmo al paradosso per cui nel giro di un anno una norma concepita per favorire la nascita di un terzo polo bancario italiano verrebbe usata per due volte a beneficio del primo gruppo bancario francese. L'incentivo determinato dalle imposte differite attive pesa sull'erario: sono, se pure indirettamente, soldi del contribuente sul cui impiego il Parlamento deve vigilare. Per questo motivo - conclude Bagnai -, certi di incontrare la sua sensibilità istituzionale, la Lega chiede alla presidente Ruocco di affrontare la tematica in commissione d'inchiesta sul sistema bancario, partendo da una immediata convocazione del presidente del Fitd, Salvatore Maccarone".(Com)