Etiopia: fonti locali, 56 sfollati uccisi in attacco aereo governativo nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 56 persone hanno perso la vita in un attacco aereo condotto dalle forze aeree dell'Etiopia su un campo di accoglienza per sfollati nella regione del Tigrè. Lo riporta l'emittente "Sky News" citando fonti umanitarie locali, secondo le quali il raid avrebbe provocato anche il ferimento di una trentina di altri sfollati. Il campo colpito si trova nella città di Dedebit, nella parte nord-orientale della regione, non lontano al confine con l'Eritrea. (Res)