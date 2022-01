Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), Mims ci convochi su crisi trasporto ferroviario e gomma per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo preso atto dell'allarme lanciato da Italo Ntv e da alcune aziende di trasporto ferroviario merci e trasporto su gomma, che affermano di avere difficoltà a causa della carenza della domanda di trasporto e del blocco dei sussidi. Abbiamo necessità di capire meglio qual è l'impatto che le aziende prevedono sia sul servizio sia sui livelli occupazionali". È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, che prosegue in una nota: "Nel caso di Italo Ntv, ad esempio, abbiamo inviato una richiesta di incontro proprio per affrontare questi temi; lo stesso faremo per la gomma. Va detto che entrambi questi settori dopo due anni di pandemia sono al limite dell'emergenza, e parliamo sia delle aziende pubbliche sia di quelle private. Le imprese infatti devono fare i conti con il calo della domanda dovuto allo sviluppo dello smart working e alla crisi del settore turistico dovuta alle restrizioni della circolazione delle persone imposte dal nostro e dagli altri Governi per contrastare la diffusione del Covid, con l'aumento, nel settore ferroviario, di circa il 120 per cento dei costi dell'energia elettrica e con il blocco, a partire dal mese di settembre 2021, dei sussidi atti a finanziare lo sconto sul pedaggio delle tracce ferroviarie, in controtendenza quest'ultimo con le decisioni prese nel resto d'Europa". Il segretario generale della Fit-Cisl aggiunge: "Inoltre, problemi legati a limitazioni della velocità dei treni merci stabilite dall'Agenzia che regolamenta il settore si aggiungono a quelli già evidenziati. In questo momento non si deve parlare di posti di lavoro a rischio, ma appare chiaro che, se la congiuntura negativa persisterà e se non ci sarà una risposta del governo in termini di sussidi in analogia a quanto avviene nel resto d'Europa, le aziende inizieranno a scaricare i problemi sul lavoro". (segue) (Com)