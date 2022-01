Francia: presidenziali 2022, Hidalgo deplora mancanza di accordo su primarie a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di primarie della sinistra in Francia in vista delle elezioni presidenziali non ha ottenuto l’accordo sperato. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni della promotrice di questa proposta, ovvero la candidata presidenziale socialista, Anne Hidalgo. Durante una visita a Charente, in Nuova Aquitania, in occasione del 26mo anniversario della morte di Francois Mitterand, Hidalgo ha dichiarato che la proposta, “per il momento non è stata oggetto di consenso”. Jean-Luc Melenchon della France Insoumise e Yannick Jadot, candidato di Europa Ecologia-I verdi, hanno entrambi respinto l’idea e Hidalgo ha deplorato la loro scelta. “Le primarie hanno senso solamente se servono” a individuare “un unico candidato e non ad aggiungerne. Se i verdi che sono radunati intorno a Jadot non partecipano, non sono più primarie”, ha detto la candidata socialista. (Frp)