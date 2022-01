Kazakhstan: presidente Tokayev proclama il 10 gennaio giornata di lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 10 gennaio il Kazakhstan celebrerà una giornata di lutto nazionale per le numerose vittime dei disordini che hanno fatto precipitare il Paese centrasiatico nel caos negli ultimi giorni. Lo ha annunciato il portavoce del presidente Kassym-Jomart Tokayev, Berik Uali. “In relazione alle numerose vittime causate da tragici eventi in diverse regioni del Paese, il presidente Tokayev ha deciso di dichiarare il 10 gennaio giornata di lutto nazionale”, ha scritto Uali su Facebook. Le proteste in Kazakhstan, dirette in primo luogo contro il raddoppio del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl) sono iniziate il primo gennaio nella città di Zhanaozen, nella regione occidentale di Mangistau, e si sono rapidamente allargate al resto del Paese. (segue) (Res)