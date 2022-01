Milano: Polizia Ferroviaria arresta due borseggiatori nei pressi della stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato due cittadini algerini per il reato di furto aggravato in concorso. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nell'area della stazione di Milano Centrale, hanno notato i due uomini di 21 e 27 anni che si avvicinavano ad un anziano, aprendone la borsa e appropriandosi del suo telefono cellulare. Entrambi hanno poi cercato di allontanarsi salendo sullo stesso autobus dell’anziano borseggiato, ma sono stati subito raggiunti e bloccati dagli operatori che hanno restituito il maltolto alla vittima, arrestando i due, irregolari in Italia.(Com)