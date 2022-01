Kazakhstan: presidente Tokayev a Putin, situazione si sta stabilizzando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Lo ha riferito il Cremlino. “Il presidente del Kazakhstan ha parlato in dettaglio della situazione nel Paese ma ha osservato che si sta stabilizzando”, si legge in un comunicato. Tokayev ha suggerito inoltre che i leader dei sei Paesi dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan - Ctso) si riuniscano in videoconferenza per valutare la situazione dopo le violente proteste di questa settimana. Tokayev “ha detto che promuoverà una videoconferenza del Consiglio di sicurezza del Ctso nei prossimi giorni” e “Putin ha appoggiato la proposta”, ha affermato il Cremlino. Il capo dello Stato kazako ha anche ringraziato l’omologo russo per il sostegno durante la crisi e i due leader si sono detti d’accordo sulla necessità di restare in contatto. (segue) (Rum)