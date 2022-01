Kazakhstan: presidente Tokayev a Putin, situazione si sta stabilizzando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono iniziate il primo gennaio nella città di Zhanaozen, nella regione occidentale di Mangistau, e si sono rapidamente allargate al resto del Paese. A partire da mercoledì 5 gennaio, i manifestanti hanno assaltato il centro della città di Almaty, la più grande del Kazakhstan, dando fuoco all'ufficio del sindaco e ad altri edifici governativi, arrivando a prendere il controllo dell'aeroporto cittadino. Nel tentativo di placare la rivolta, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha inizialmente offerto una serie di concessioni: ha destituito il governo guidato da Askar Mamin e ha ripristinato un sistema per calmierare il prezzo del Gpl, il combustibile utilizzato dalla maggior parte dei cittadini per gli spostamenti. Inoltre l'ex presidente Nursultan Nazarbayev, figura dominante della vita politica kazakha dall'indipendenza ad oggi, ha rassegnato le dimissioni da capo del Consiglio di sicurezza nazionale: molti manifestanti avevano indirizzato la propria rabbia proprio contro Nazarbayev arrivando a rimuovere una statua a lui dedicata a Taldykorgan. La violenza è tuttavia proseguita nelle ore successive. Tokayev, secondo cui dietro la rivolta vi sarebbero "bande di terroristi addestrati all'estero", ha quindi assunto un atteggiamento decisamente più rigido: si è rivolto alla Russia per chiedere l'invio di un contingente di 2.500 peacekeeper dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) e ha ordinato alle sue forze dell'ordine di "sparare a vista", senza preavviso, contro i rivoltosi. (Rum)