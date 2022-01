Saldi: Confesercenti, al via primo fine settimana di sconti, spesa prevista 1,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I saldi entrano nel vivo. Si apre oggi in tutta Italia il primo weekend di sconti, il periodo più importante delle vendite di fine stagione invernali: quest’anno quattro clienti su dieci inizieranno il loro shopping tra le giornate di sabato e di domenica, per una spesa prevista di 1,3 miliardi di euro. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio somministrato da Ipsos a un campione di consumatori tra i 18 ed i 65 anni. A comprare nel fine settimana è infatti il 45 per cento degli italiani che si sono detti interessati ai saldi: uno su tre - il 33 per cento - nella giornata di oggi, mentre il restante 12 per cento domenica. Il 18 per cento ha già iniziato gli acquisti venerdì 7, mentre il restante 37 per cento lo farà in un periodo successivo. Complessivamente, nelle prime due settimane di saldi - fino a domenica 16 gennaio - i consumatori spenderanno il 61 per cento del budget complessivo destinato agli acquisti di fine stagione. Tra sabato e domenica, a farla da padrone saranno i punti vendita fisici: l’appeal della passeggiata del fine settimana nei negozi batte di gran lunga l’online, raccogliendo il 78 per cento delle preferenze. Ma la ripresa dei negozi è frenata da Omicron. In particolare, l’aumento dei contagi sembra iniziare a spaventare i consumatori: tra chi rinuncia a fare shopping in un punto vendita fisico, uno su tre cita proprio il timore di assembramenti come motivazione principale: una quota corrispondente a circa 1 milione di potenziali clienti "perduti" dai negozi. Un freno che si somma alle incertezze economiche: il 20 per cento dei rinunciatari non ha un budget da dedicare agli acquisti. Quest’anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe: è la spesa prevista dal 47 per cento di chi ha già deciso di comprare. Seguono prodotti di maglieria (45 per cento), capispalla (27 per cento), capi di camiceria (26 per cento), magliette e intimo (entrambi al 22 per cento). Ma c’è anche un 15 per cento in cerca di borse ed un 12 per cento di altri accessori, dalle sciarpe alle cinture. (Com)