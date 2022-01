Italia-Tunisia: intesa ambasciata-Campania su "imminente" rimpatrio rifiuti esportati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso, che oltre che giudiziario è diventato una questione politica e di opinione pubblica in Tunisia, vede coinvolte l'azienda campana Sviluppo Risorse Ambientali (Sra) e la società privata tunisina Soreplast e ha portato - tra maggio e luglio 2020 - all'esportazione illegale verso la Tunisia di 282 container contenenti 7.900 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati raccolti in Italia, in violazione della normativa internazionale. Di questi, 212 sono stoccati al porto di Sousse, mentre altri 70 erano stati depositati nell'impianto della Soreplast di Moureddine (Sousse), andato a fuoco il 29 dicembre scorso, mandando in fumo circa 1.900 tonnellate di rifiuti. Sul piano giudiziario sono in corso due indagini, della magistratura tunisina e di quella italiana, per accertare le responsabilità nella falsificazione dei documenti su cui sono state rilasciate le relative autorizzazioni transfrontaliere. (segue) (Res)