Italia-Tunisia: intesa ambasciata-Campania su "imminente" rimpatrio rifiuti esportati (4)

18 ottobre 2021

- Ieri, il ministro ministro degli Affari Esteri, delle migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman al Jerandi, aveva anticipato che un accordo era stato raggiunto per la restituzione dei rifiuti italiani importati in Tunisia, che saranno rimpatriati "nei prossimi giorni". Il capo della diplomazia tunisina ha parlato nel corso di una conferenza stampa in occasione della fine del mandato del Paese nordafricano come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, citato dall'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Lo scorso giugno, la procura generale della Corte d'appello di Sousse aveva confermato le accuse nei confronti di 21 persone coinvolte nel caso dei rifiuti importanti illecitamente dall'Italia, respingendo le richieste di scarcerazione di sei imputati, incluso l'ex ministro dell'Ambiente e degli Affari locali, Mustapha Aroui. Lo scorso 28 dicembre, nel corso della visita a Tunisi del ministro Di Maio, il capo dello Stato tunisino aveva sottolineato "la necessità di accelerare quanto prima la risoluzione della situazione dei rifiuti italiani esportati in Tunisia", invitando a "pensare in futuro all'attuazione di programmi di cooperazione tra i due Paesi nel campo della conversione dei rifiuti in una fonte di energia”. Il governo italiano, da parte sua, ha sempre accettato e riconosciuto che, in base alle convenzioni internazionali, i rifiuti dovessero essere rimpatriati, tant’è che si è costituito parte civile nei procedimenti giudiziari amministrativi e civili al riguardo. (Res)