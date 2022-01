Kazakhstan: ambasciata Russia, porteremo via da Almaty cittadini russi con due voli domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Federazione Russa trasporterà fuori da Almaty i propri cittadini con due voli domani. Lo ha fatto sapere l’ambasciata russa a Nur-Sultan. “I voli militari porteranno via dalla città i russi dalle 17:00 alle 18:00 (ora locale) il 9 gennaio”, si legge in un comunicato. I due aerei atterreranno rispettivamente a Orenburg, non lontano dal confine meridionale russo con il Kazakhstan, e all’aeroporto di Ivanovo, vicino Mosca. I voli passeggeri da e verso Almaty sono stati sospesi questa settimana dopo la cattura dell’aeroporto nel corso delle proteste. Le forze di sicurezza kazake ne hanno poi ripreso il controllo e hanno cominciato a sorvegliarlo assieme al contingente russo della missione dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Ctso), come ha spiegato un portavoce del ministero della Difesa di Mosca. (Rum)