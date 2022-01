Business news: Enterprize costruirà impianto eolico offshore da 10 miliardi di dollari in Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enterprize Energy, un'azienda energetica con sede a Singapore, ha firmato un accordo per costruire un parco eolico da 10 miliardi di dollari al largo delle coste irlandesi per alimentare un impianto di idrogeno verde. Il parco eolico da 4 gigawatt di Enterprize Energy fornirà elettricità per la produzione e il consumo di idrogeno in Irlanda o per la conversione in ammoniaca che può essere esportata, ha affermato l'amministratore delegato della compagnia, Ian Hatton, in un'intervista ripresa dai media internazionali. "Vediamo l'Europa come un consumatore netto di idrogeno verde", ha detto Hatton. "Il nostro modello generale riguarda lo sviluppo della produzione di idrogeno verde in luoghi in cui le risorse naturali daranno un costo più basso e poi lo porteranno sul mercato, quindi l'Irlanda, per noi, è un hub chiave in quella strategia", ha aggiunto. Enterprize non intende chiedere sussidi per la costruzione del parco eolico. Raccoglierà fondi attraverso il finanziamento di progetti organizzato da Societe Generale e da investimenti di private equity, ha affermato Hatton. (Rel)