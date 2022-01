Business news: Regno Unito, imprese propongono strumento per alleviare effetti rincaro prezzi all'ingrosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese energetiche britanniche propongono uno strumento che, puntando sui sussidi governativi, sostenga la generazione da fonti rinnovabili per proteggere privati cittadini e imprese dal rincaro dei prezzi all'ingrosso di elettricità e gas. Come riferisce il quotidiano “Financial Times”, i colloqui tra i fornitori di energia e il ministro agli Affari economici del Regno Unito, Kwasi Kwarteng, riprenderanno mercoledì 5 gennaio, con le imprese che spingono a favore di misure che aiutino i consumatori a fronteggiare l'aumento vertiginoso del costo della vita, nonché per prevenire ulteriori riflessi negativi su larga scala nel settore della vendita al dettaglio di elettricità e gas. Le imprese del settore energetico sostengono che una serie di proposte sono state presentate al governo, continuando a insistere sull'importanza di sostenere il comparto industriale. Il settore è stato colpito da più di due dozzine di fallimenti di società energetiche dall'inizio di agosto a causa degli elevati prezzi all'ingrosso. Gli analisti avvertono che le bollette energetiche probabilmente aumenteranno di oltre il 50 per cento sino a raggiungere le 2 mila sterline (2.377 euro al tasso di cambio attauale) all'anno per milioni di famiglie ad aprile, quando il tetto massimo del prezzo dell'energia verrà adeguato dall’Ofgem, l’ente regolatore in materia. Un simile sviluppo, potrebbe contribuire a una crisi del costo della vita. (Rel)