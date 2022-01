Business news: Auto, in Spagna nel 2021 aumento vendite dell'1 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immatricolazioni di veicoli in Spagna nel 2021 sono state 859.477, con un aumento dell'1 per cento rispetto alle 851.210 unità del 2020, ma lontano dagli 1,26 milioni del 2019. È quanto emerge dai dati resi noti dalle Associazioni dei produttori (Anfac), (Faconauto) e dei venditori (Ganvam). Per canali, nel 2021 i clienti privati hanno comprato 372.637 veicoli, in calo del 12,8 per cento, mentre le aziende hanno comprato 334.514 unità, in aumento del 2,1 per cento. Tuttavia, lo scorso anno sono state le aziende di noleggio auto a registrare la crescita più forte con un aumento del 58,5 per cento (152.326 unità). (Spm)