Business news: Regno Unito, Pure Planet fallita a causa dei debiti con Bp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica britannica Pure Planet è fallita a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi del gas all’ingrosso e dei debiti contratti con la multinazionale Bp. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Telegraph”, secondo cui a causare questa situazione sono state la decisione di Bp, azionista di minoranza di Pure Planet, di chiedere il saldo di debiti per quasi 53 milioni di sterline (circa 62,9 milioni di euro) e il concomitante rifiuto di garantire nuovi investimenti. La società, che ha servito circa 235 mila clienti, non è stata in grado di pagare i debiti e anche gli sforzi per trovare altre soluzioni come un acquirente o il supporto del governo e delle autorità di regolamentazione sono falliti, si legge in un rapporto della società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC) citato dal giornale britannico. Pure Planet è stato uno dei primi 26 fornitori che sono falliti dallo scorso agosto a causa di un aumento di sei volte dei prezzi all'ingrosso del gas. Nel rapporto di PwC emerge che Pure Planet ha acquistato la stragrande maggioranza della sua energia da Bp in anticipo, il che significa che solo una piccola parte è stata influenzata dall'aumento dei prezzi. (Rel)