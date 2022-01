Business news: Francia, inflazione a dicembre sale al 2,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'inflazione a dicembre è aumentata al 2,8 per cento su base annua, registrando lo stesso tasso di novembre. È quanto emerge dalle stime provvisorie dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici (Insee). I prezzi dei prodotti manifatturieri e di quelli alimentari è accelerata, a differenza di quelli energetici che hanno rallentato con una progressione del 18,6 per cento su un anno, dopo il +1,6 per cento dell'anno precedente. (Frp)