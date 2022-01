Business news: Bmw, vendute oltre 2,2 milioni di vetture nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Bmw ha venduto nel 2021, per la prima volta, oltre 2,2 milioni di vetture dell'omonimo marchio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tale record è stato registrato nonostante la carenza di semiconduttori, che affligge l'industria dell'auto su scala globale. Secondo il direttore delle vendite di Bmw, Pieter Nota, il gruppo nel suo insieme, che comprende anche i marchi Mini e Rolls-Royce, ha raggiunto “una solida crescita delle vendite” per l'intero 2021. Il dirigente si è poi detto fiducioso per i risultati dell'azienda nell'anno appena iniziato. “Ci aspettiamo un'ulteriore crescita redditizia nel 2022”, ha affermato Nota, secondo cui un importante motore del successo di Bmw è stato l'aumento dell'elettromobilità. Nello scorso anno, Bmw ha infatti raggiunto l'obiettivo di vendere oltre 100 mila auto alimentate completamente a energia elettrica. (Geb)