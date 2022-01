© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank sarebbe in trattative con il comparto per la gestione patrimoniale di Postal Savings Bank of China (Psbc) al fine di costituire una joint venture. In questa nuova società, il principale istituto di credito tedesco avrebbe la quota di maggioranza. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Deutsche Bank e Psbc non avrebbero raggiunto ancora alcun accordo sulla futura alleanza. (Geb)