- A dicembre l'indice di fiducia dei consumatori in Francia è aumentato arrivando a quota 100 punti, due in più dispetto al mese precedente. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato in Francia non superava al soglia simbolica dei 100 punti da settembre. (Frp)