Business news: Grecia, Energean ottiene prestito di 90,5 milioni di euro da Banca del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda energetica greca Energean Oil and Gas ha ottenuto un prestito di 90,5 milioni di euro dalla Banca per lo sviluppo e il commercio del Mar Nero. Secondo quanto riferisce una nota, il prestito servirà a finanziare i progetti di investimento di Energean - in particolare lo sviluppo dei giacimenti Epsilon e Prinos - e sosterrà il fabbisogno di capitale circolante e il completamento delle spese strutturali del complesso di Prinos. Il prestito, inoltre, creerà posti di lavoro nei servizi di perforazione, nel settore delle costruzioni e nella fornitura di servizi, mentre allo stesso tempo sosterrà il reddito delle comunità locali. In occasione della firma dell'accordo, il presidente della Banca Dmitrij Pankin ha osservato che "il continuo sostegno della Banca del Mar Nero a Energean sottolinea l’impegno ad aiutare la Grecia a sfruttare le sue risorse naturali che guideranno il Paese alla crescita economica e contribuirà all'aumento delle entrate di bilancio e alla crescita delle esportazioni nella regione”. Inoltre, ha detto Pankin, “ci impegniamo a promuovere fonti energetiche rinnovabili e più pulite e crediamo che un uso prudente dei combustibili fossili, basato su elevati standard di efficienza e mitigazione dell'inquinamento”. (Gra)