Business news: Spagna, Ceoe chiede a governo di accelerare attuazione fondi Next Generation Eu

- La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) ha esortato il governo ad accelerare l'attuazione dei fondi del Next Generation Eu e adattare la loro erogazione al ritmo dell'economia reale. L'organizzazione imprenditoriale in un rapporto sull'utilizzo dei fondi comunitari ha evidenziato le difficoltà per le piccole e medie imprese (Pmi) e i lavoratori autonomi di accedere a queste risorse a causa del margine limitato per la presentazione dei progetti inclusi nei bandi. La Ceoe ritiene che i termini per la presentazione delle offerte per le gare d'appalto siano "molto brevi", con una media di 24 giorni di calendario. "È irragionevole che l'agilità amministrativa si concentri solo sui termini di presentazione delle offerte", aggiunge il rapporto. La Spagna ha già ricevuto 19 miliardi di euro del Piano per la ripresa e resilienza (Pnrr) con un prefinanziamento di 9 miliardi di euro ad agosto e una prima erogazione di 10 miliardi di euro alla fine del 2021. Questo importo è di 5 miliardi inferiore di quanto stimato dal governo nel bilancio generale dello Stato 2021. Durante tutto il 2021, sono stati pubblicati circa 120 bandi per sovvenzioni e circa 270 gare per contratti pubblici, con un ruolo speciale da parte dello Stato per un valore totale di 9,3 miliardi di euro (il 48 per cento dei fondi Ue ricevuti). (Spm)